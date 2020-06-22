الأنبا مكاريوس يلتقي أقباط المنيا «أونلاين»

ترأس الأنبا مكاريوس أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، اليوم، الاجتماع الأسبوعي دون حضور، عبر تقنية البث المباشر بمقر المطرانية.والتقى نيافته أقباط الإيبارشية من خلال البث المباشر، واستقبل خلاله بعض الأسئلة خلال إلقائه العظة الروحية الأسبوعية، في إطار حرصه على دعم الأقباط روحيًا خلال فترة تعليق الصلوات للحد من التجمعات ضمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.