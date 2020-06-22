إصابة طفلين بدار الأحداث في قويسنا بكورونا

أعلن الدكتور نصيف حفناوي العفيفي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الاشتباه في حالتين مصابتين بفيروس كورونا بدار الأحداث بقويسنا.وقال العفيفي، إنه كلف أخصائي أطفال بتوقيع الكشف الطبي على جميع الأطفال بالدار والقائمين عليها إضافة إلى تشكيل لجنة أخرى من الإدارة الصحية لتوقيع الكشف الطبي عليهم بناءً على تعليمات المحافظ، وتم حجز الطفلين المصابين بمستشفى المسنين بجنزور بمركز بركة السبع، وحالتهما جيدة، ومتابعة باقي الأطفال، وتعقيم الدار.وقام مجلس مدينة قويسنا بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالمنوفية بتعقيم وتطهير الدار طبقا لتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.