أفغانستان: مقتل 5 أشخاص شرقي العاصمة كابول

أعلنت السلطات الأفغانية مقتل خمسة أشخاص على الأقل بعدما فتح مسلحون النار على سيارة تابعة لمكتب المدعي العام، اليوم الاثنين، شرقي العاصمة كابول.وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن من بين الضحايا اثنين من المدعين العامين كانا بداخل السيارة.وقال المتحدث باسم الشرطة في كابل، فردوس فرامرز، إن سائق السيارة كان من بين الضحايا كذلك.وأضاف بيان لمكتب الادعاء العام الأفغاني أن السيارة كانت في طريقها إلى المكتب عندما تم استهدافُها.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.