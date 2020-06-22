«شوقى»: الأجهزة الرقابية أكدت نجاح إدارة امتحانات الثانوية العامة بنسبة 99%

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عملية المتابعة مستمرة لامتحانات الثانوية العامة وتقييم المستهدف والمحقق، مشيرًا إلى أنه بالفعل هناك مخالفات في عدد من المدارس لم تزد عن 20 مدرسة من إجمالي 2216 مدرسة، حيث تم رصد مشاكل مؤكدة بها وهو رقم بسيط مقارنة بالمدارس.وتابع في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن»، المذاع على فضائية «العربية الحدث»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه يتم الآن تغيير رؤساء اللجان والمراقبين واعدًا الجمهور بأن تختفي هذه المشاكل يوم الخميس القادم.وكشف الوزير أن المخالفات تركزت في المحافظات ذات الكثافات السكانية الأعلي في القاهرة والإسكندرية والشرقية، مؤكدًا أن نجاح منظومة التعليم في إتباع الإجراءات الاحترازية في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، بالإضافة للعناصر الأخرى التقليدية بما فيها الغش، مشيرًا إلى أن تقارير الأجهزة الرقابية تؤكد نجاح إدارة الامتحانات في يومها الأول بنسبة 99%.وانتقد الوزير ترويج رواد مواقع التواصل الاجتماعي لسلبيات عشرين مدرسة بنسبة لا تتجاوز 0.5%، وتجاهل الايجابيات.