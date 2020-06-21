مصادر: عودة الكنائس تشمل القداسات فقط

علمت "الدستور" من مصادر كنسية، أنه بدأ عدد كبير من الكنائس في شراء كميات كبيرة من الكمامات الطبية، لمنحها لغير القادرين، وذلك بعد التنبيه على شعب الكنائس بضرورة إحضار الكمامة الخاصة بهم، أثناء الحضور للكنيسة.وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن تشمل العودة القداسات الإلهية فقط، بينما تؤجل اجتماعات الكنيسة وأنشطتها الأخرى إلى حين استقرار الأمور بشكل أفضل من جهة جائحة كورونا، فعلى سبيل المثال تستكمل أسقفية الشباب الأقباط الأرثوذكس برئاسة الأنبا موسى أسقف الشباب ووكيل معهد الرعاية والتربية مهرجان الكرازة المرقسية السنوي بشكل أون لاين، حيث لم يتم الإعلان عن وجود تصفيات كما هو معتاد في العبور والفيوم وغيره.كما يستمر خدام اجتماعات الشباب ومدارس التربية الكنسية في تقديم خدماتهم أون لاين دون حضور إلى الكنائس أو تجمعات، كما يلتزم آباء الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر بقرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس الأحدث برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسكرتارية الأنبا دانيال أسقف المعادي والنائب الباباوي وسكرتير المجمع المقدس على إتمام خدمة الافتقاد ولكن دون زيارة المنازل، وذلك بالنسبة للكهنة والخدام، حيث تستبدل الزيارة بالاتصال الهاتفي أو التواصل عبر السوشيال ميديا.