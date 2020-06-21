مشايخ القبائل الليبية: خطاب السيسى استجابة لمطالبنا

قال الدكتور محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ القبائل الليبية، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي يأتي استجابة لمطالب الشعب الليبي، حققها الزعيم السيسي، الذي فتح الآفاق أمام الطرفين للحوار، أما الآن أصبح يوجد احتلال.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: "المعتوه الأردوغاني وتنظيم الحمداني وتنظيم الإخوان يريدون جعل ليبيا بؤرة للخراب والدمار، وسرقة ثروات الشعب الليبي من خطوط التنقيب".وأردف: "دعونا لتفعيل اتفاقيات الدفاع المشاركة، ودعونا مصر لتفعيل الاتفاقية الثنائية بين مصر وليبيا للدفاع المشترك، ليبيا تتعرض لغزو تركي يمارس الإرهاب برًا وبحرًا وجوًا، ويستخدم المرتزقة المؤدلجة وغير المؤدلجة بهم عبر الطائرات للدخول في أتون معارك تؤرق الشعب الليبي وتستهدف استنزاف ثرواته.وأشار رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ القبائل الليبية، إلى أن ما يحدث في ليبيا معركة قومية يجب أن يهب العرب جميعًا من أجلها، مؤكدا أن الجيش المصري خير أجناد الأرض عمره ما كان غازٍ.وأضاف الدكتور محمد المصباحي رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ القبائل البدوية، أنه تم عقد اجتماع اليوم بين القبائل الليبية لدعم القوات القوات المسلحة المصرية من أجل تحرير ليبيا.