وكيل الأزهر: لم نرصد أي تجمعات أمام اللجان اليوم

وجه الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، التحية إلى أولياء أمور طلاب الثانوية الأزهرية، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي تجمعات أمام اللجان.وأضاف عباس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم، أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات اليوم بلغ 128 ألف طالب، وتم توفير رعاية صحية كاملة لهم، كما أنه لم يتم رصد أي شكاوى من الامتحان اليوم، ونسبة اعتذار الطلاب عن أداء الامتحان أقل من السنوات السابقة.وأشار وكيل الأزهر الشريف، إلى أن هناك مراقبين اعتذروا عن المراقبة.وكشف أن هناك طالبين كانت درجة حراراتهما مرتفعة أحداهما في القاهرة، والآخر في الوادي الجديد، وتم عزلهما، وأدى كل منهما الامتحان في لجنة منفردة، وتم التأكد أنهما غير مصابين بكورونا.وبدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب اليوم الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتنطلق الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفًا و289، داخل 56 ألفا و591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفًا و575 جهازًا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.