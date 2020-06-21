رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي يعلن منطقة حظر جوي شرق سرت حتى الهيشة

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:03 م
المسماري
المسماري
عبير سليم
طباعة
أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الأحد، منطقة حظر جوي تبدأ شرق مدينة سرت وإلى ما بعد منطقة الهيشة، تحت سيطرة وحدات الدفاع الجوي.
وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي من مدينة بنغازي، إن منطقة حظر الجوي بطول 195كم وعرض 110 كم، محذرا الطيران العسكري والمدني من أن القوات الجوية ستتعامل مع أي هدف معاد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يكشف موقف المجتمع الدولي من أزمة سد النهضة

ضبط مروجي «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»

السودان: التفاوض الحل الوحيد لأزمة سد النهضة.. والاتفاق شرط بدء الملء

الصحة: 87 وفاة و1475 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

image description

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان

الأكثر قراءة

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

الجيش الإثيوبي يقصف معسكرا للقوات السودانية على الحدود

أماكن صرف أدوية العزل المنزلى لمرضى كورونا

وزير التعليم: أسلوب جديد لمواجهة تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

الحمير أكثر من الأغنياء.. غرائب وطرائف مصر وقت الحملة الفرنسية

كانت ترتدي ملابس مكشوفة.. كيف نجت سعاد حسني من علقة ساخنة؟

كل أبطاله من المثليين.. حكاية فيلم تحدى الرأى العام

حكاية زواج مديحة يسري ومصطفى والي.. "رمتها الصدف لليونان فأعجب بها.. والمصيف رقاه إلى مرتبة الزوج"

نجم الساعة

الحمير أكثر من الأغنياء.. غرائب وطرائف مصر وقت الحملة الفرنسية

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

متحف «اللوفر أبوظبي» يفتح أبوابه أمام الزوار الأربعاء

150 توصية فرنسية لمعالجة تغير المناخ

الأمير وليام يحتفل بعيد ميلاده الـ38

إنجاز طبي.. دعامات الأوعية الدموية تنقذ حياة المرضى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
رئيسة مجلس إدارة العالم أوصلت العالم إلى التشيؤ والأوبئة
عمرو خالد
اسم الله الصمد.. يا صمد من لا صمد له
ماجد حبته
هو كُرهٌ لنا.. ولكن
ماجد حبته
الحرة.. بعد أن أكلت بثدييها!
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. ميريام رزق تتحدث عن "يومياتي في الكوارنتين" بالنيل الثقافية

شاكر عبدالحميد: «أدب الخوف والكوارث» سيسود فى مرحلة ما بعد «كورونا» (حوار)

«الثقافة» تدعم «الناشرين» بتخصيص ميزانية لشراء الكتب

رئيس اتحاد الناشرين المصريين: 75% من دور النشر فى طريقها للغلق بسبب كورونا