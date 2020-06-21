الجيش الليبي يعلن منطقة حظر جوي شرق سرت حتى الهيشة

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الأحد، منطقة حظر جوي تبدأ شرق مدينة سرت وإلى ما بعد منطقة الهيشة، تحت سيطرة وحدات الدفاع الجوي.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي من مدينة بنغازي، إن منطقة حظر الجوي بطول 195كم وعرض 110 كم، محذرا الطيران العسكري والمدني من أن القوات الجوية ستتعامل مع أي هدف معاد.