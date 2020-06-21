خالد الجندي: لجنة الامتحان نموذج مصغر من يوم الحساب

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن طلاب الثانوية يواجهون اليوم ثلاثة محن أولها: شدة درجة الحرارة، إضافة إلى جائحة كورونا التى يمر بها العالم، فضلًا عن الضغط وتحصيل المناهج الدراسية، مشيرًا الى أن كلمة امتحان تأتى من المحنة، مؤكدًا أن امتحانات الثانوية أول خطوة فى الحياة العملية.أضاف الجندي، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على dmc:"هذا الجيل هو أعلى تفكيرًا وأعظم حرية من الأجيال السابقة والمحنة التى يمر بها الطلاب تأخذ من سيئاتهم وتضيف لحسناتهم ولا يستطيع أحد مساعدتهم فى تلك المحنة إلا الله سبحانه وتعالى"، لافتًا إلى أن لجنة الامتحان هى نموذج صغير من يوم الحساب وأن الدنيا بأكملها ما هى إلا لجنة امتحان.وناشد الجندى الطلاب بالثبات لأنهم مأجورون على ذلك من الله عز وجل، داعيًا لهم التوفيق والسداد في الامتحانات التي بدأت أول أيامها اليوم الأحد.