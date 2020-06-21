كشف غموض العثور على جثتي عاطل ومزارع في أوسيم

نجح رجال أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة العثور على جثتي عاطل ومزارع مصابان بطلقات نارية بأوسيم وضبط مرتكبي الواقعة بسبب الخلاف على تجارة الأغنام.تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثتي (عاطل "له معلومات جنائية" نجل عمه "مزارع – له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة المركز) بهما طلقات نارية بمنطقة زراعية بدائرة المركز والعثور بجوارهما على (قطعتى سلاح أبيض "سكين" - 8 فوارغ لطلقات آلية).وأسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى أن مرتكبى الواقعة (مزارع، "شقيقه" تاجر ماشية - له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز).وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة بدافع الثأر لسابقة قيام والد المجنى عليه الأول (تاجر أغنام – له معلومات جنائية) بإطلاق أعيرة نارية تجاه نجل المتهم الأول "المزارع" فأودى بحياته لخلافات بينهما حول تجارة الأغنام وضبطه والسلاح المستخدم وحبسه على ذمة تلك الواقعة وأضافا بإخفائهما الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة لدى أحد الأشخاص (سمكرى "من أبناء عمومتهما" - مقيم بذات القرية) "أمكن ضبطه"، وتم بإرشاده ضبط (2 بندقية آلية - 85 طلقة لذات العيار - 4 خزن).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.