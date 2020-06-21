أولياء الأمور يتكدسون أمام لجنة «الشهيد أحمد حشيش» في الدقهلية
الأحد 21/يونيو/2020 - 11:18 ص
عمرو الحوتىطباعة
شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، زحامًا لأولياء الأمور أمام مقار اللجان في أول أيام الامتحانات.
واستنكرت مديرية الشؤون الصحية الدقهلية تكدس أولياء أمور طلاب الثانوية العامة مع أبنائهم أمام مدرسة الشهيد أحمد رضا حشيش بمركز شربين.
وشدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على ضرورة التزام أولياء الأمور بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن إجمالي عدد الطلاب بنطاق المحافظة 47 ألفًا و732 طالبًا وطالبة داخل 156 لجنة من ضمنهم لجنة المكفوفين ولجنة سجن جمصة ولجنة المتفوقين ولجنة مستشفى الأورام بالإضافة إلى أداء 227 طالبًا و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية.
وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
واستنكرت مديرية الشؤون الصحية الدقهلية تكدس أولياء أمور طلاب الثانوية العامة مع أبنائهم أمام مدرسة الشهيد أحمد رضا حشيش بمركز شربين.
وشدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على ضرورة التزام أولياء الأمور بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن إجمالي عدد الطلاب بنطاق المحافظة 47 ألفًا و732 طالبًا وطالبة داخل 156 لجنة من ضمنهم لجنة المكفوفين ولجنة سجن جمصة ولجنة المتفوقين ولجنة مستشفى الأورام بالإضافة إلى أداء 227 طالبًا و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية.
وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.