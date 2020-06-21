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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أولياء الأمور يتكدسون أمام لجنة «الشهيد أحمد حشيش» في الدقهلية

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:18 ص
أولياء الأمور
أولياء الأمور
عمرو الحوتى
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شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، زحامًا لأولياء الأمور أمام مقار اللجان في أول أيام الامتحانات.

واستنكرت مديرية الشؤون الصحية الدقهلية تكدس أولياء أمور طلاب الثانوية العامة مع أبنائهم أمام مدرسة الشهيد أحمد رضا حشيش بمركز شربين.

وشدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على ضرورة التزام أولياء الأمور بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب بنطاق المحافظة 47 ألفًا و732 طالبًا وطالبة داخل 156 لجنة من ضمنهم لجنة المكفوفين ولجنة سجن جمصة ولجنة المتفوقين ولجنة مستشفى الأورام بالإضافة إلى أداء 227 طالبًا و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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