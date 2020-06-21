رئيس سفاجا تتفقد لجان الثانوية العامة (صور)

تفقدت الدكتورة هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة العربية.وأكدت المغربي، في بيان لها، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتهيئة المناخ المناسب للطلاب في لجنتي الثانوي بنين والثانوية بنات بالمدينة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الآمنة من حيث التباعد بين الطلاب خلال الامتحانات، مع فحصهم قبيل دخول اللجان.وأشارت رئيس المدينة، إلى توفير طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة، مع توفير سيارة إسعاف بمحيط اللجان، بجانب تعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وعقب انتهاء الامتحان يوميًا، مشددةً على تهيئة الجو المناسب للطلاب داخل لجان الامتحانات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات.وأضافت رئيس المدينة، أنه تم توفير مندوب من الوحدة المحلية بالقرب من اللجان للتدخل لحل أي مشكلة تواجه رؤساء اللجان، بجانب توفير وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق داخل كل المدارس التي بها لجان امتحانية.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.