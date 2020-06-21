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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طالبات مطروح ترتدين الكمامات قبل بدأ امتحان اللغة العربية

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:52 ص
طالبات ترتدين الكمامات
طالبات ترتدين الكمامات
مطروح _ ياسمين شعيب
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حرصت طالبات الصف الثالث الثانوي بمحافظة مطروح، علي ارتداء الكمامات، قبل دخولهم لجنة مدرسة باحثة البادية لأداء امتحان مادة اللغة العربية الذي يستمر لمدة 3 ساعات وسط تكثيفات أمنية مشددة واجراءات احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان إعلامي سابق، أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بمطروح 10 لجان على مستوى المحافظة 4 لجان بمدينة مرسى مطروح، ولجنتين بمدينة الحمام، ولجنة بكل من الضبعة وبراني، وسيوة، والسلوم"، مع وجود 10 بوابات تعقيم إليكترونية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة مطروح 1838 طالبا وطالبة.

وإنطلقت اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20192020، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتمام الاستعدادات النهائية في المدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية وتوزيع أدوات التعقيم والوقاية اللازمة على لجان السير في جميع أنحاء الجمهورية.
ويؤدى الطلاب اليوم، امتحان اللغة العربية فقط، بعد خروج مادة التربية الدينية من الجدول، بقرار من وزارة التربية والتعليم، على أن يبدأ الامتحان 10 صباحا ولمدة 3 ساعات.
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.
ويتسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
طالبات ترتدين الكمامات
طالبات ترتدين الكمامات
طالبات ترتدين الكمامات
طالبات ترتدين الكمامات

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