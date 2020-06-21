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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:04 ص
تفقد مركز توزيع أسئلة
تفقد مركز توزيع أسئلة امتحان
محمود الكيلانى
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تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، مركز توزيع الأسئلة الخاص بامتحانات الثانوية العامة في يوم الامتحان الأول، حيث اطمأن على سير العمل داخل المركز إلى جانب تسلم مسئولي توزيع الأسئلة الصناديق الخاصة بكل إدارة تعليمية.

وأشاد الدكتور خالد خلف بالجهود التي تقوم بها مديرية أمن الاسماعيلية بقيادة اللواء جمال غزالي مدير أمن الاسماعيلية، مؤكدا أن رجال الشرطة الشرفاء الأوفياء دائما يرفعون لواء الوطنية ويقدمون نموذجا متميزا في جميع المحافل كما أشاد سيادته بالقائمين على مركز توزيع الأسئلة والجهد المبذول من أجل الخروج بهذه الصورة المشرفة متمنيا التوفيق للجميع.

ويؤدي 8730 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة العربية أمام 37 لجنة على مستوى 8 إدارات بالإسماعيلية حيث تم الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم بجميع اللجان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعقيم اللجان والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة كما تم توزيع كافة الأدوات الطبية اللازمة من الكمامات والقفازات وغيرها على جميع اللجان وذلك لتوزيعها على الطلاب والملاحظين قبل بدء الامتحان كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد” الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
تفقد مركز توزيع أسئلة امتحان
تفقد مركز توزيع أسئلة امتحان
تفقد مركز توزيع أسئلة امتحان
تفقد مركز توزيع أسئلة امتحان
تفقد مركز توزيع أسئلة امتحان
تفقد مركز توزيع أسئلة امتحان
تفقد مركز توزيع أسئلة امتحان
تفقد مركز توزيع أسئلة امتحان
تفقد مركز توزيع أسئلة امتحان
تفقد مركز توزيع أسئلة امتحان

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