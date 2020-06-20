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القبلة

«كاشِف الغُمَّة».. حملة جديدة لمركز «الأزهر للفتوى»

السبت 20/يونيو/2020 - 11:45 م
الأزهر للفتوى
الأزهر للفتوى
أميرة العناني
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أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أحدث حملاته الدعوية والتوعوية تحت عنوان: «كاشِفُ الغُمَّة»؛ عرفانًا بفضل صاحب المقام الأعظم، والجناب الأكرم، تاج رؤوسنا، الأحبِّ إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا، سيدنا محمد ﷺ، وتعريفًا بجميل شمائله، وجليل فضائله.

وهدفت الحملة إلى بيان أوجه كشفه ﷺ للغُمَّة، وإقامته للملَّة، وإخراجه للعالمين من الظُّلمات إلى النُّور، وتدعو إلى إِكباره وإِكرامه، وتبجيله واحترامه، وإلى التأسي بخِصَاله، والتَّحلِّي بكريم صِفاته وخِلاله، ويُمكن متابعة الحملة عبر المنافذ الإلكترونية للمركز.

وذكر الأزهر للفتوى: «نسأل الله أن يُحيينا على سُنته، وأن يقبضنا على محبَّته ومِلَّته، وأن يُورِدَنَا حوضَه، وأن يسقينا من يده الشَّريفة شربة هنيئةً مريئةً لا نظمأ بعدها أبدًا، وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ للهِ ربِّ العَالَمِينَ».

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