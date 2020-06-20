ولادة ناجحة لأم مصابة بكورونا في مستشفى المنشاوي بطنطا (صور)

شهد مستشفى المنشاوي العام بطنطا، بقيادة الدكتور محمد جابر، حالة ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد بعد رفض المستشفيات استقبالها لخطورة حالتها.وأجريت عملية الولادة لها داخل مستشفى المنشاوي على الفور وسط إجراءات وقائية مشددة من كل الفرق الطبية بالمستشفى.وأكد الدكتور محمد جابر أن الأم والمولودة "سجدة" بحالة جيدة، لافتًا إلى أن هذه الحالة الثانية التي يتم فيها إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا.وأشرف فريق طبي على عملية الولادة القيصرية مكون من الدكتور محمد السويدي، مدير مكافحة العدوى، والدكتور محمد قطب، والدكتور محمد أبوالعزم، استشاري التخدير، والدكتورة هبة سليم، أخصائي النسا والتوليد، والدكتور محمد مراد، والدكتورة نانسي دياب، وطاقم الطبي من التمريض والعمال.