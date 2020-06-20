بـ 4 شروط.. فتح باب التقدم لخطباء المكافأة بـ«الأوقاف»

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة من خريجي مراكز الثقافة الإسلامية من حملة الماجستير والدكتوراه.ويأتي ذلك وفق الضوابط التالية:- أن يكون من الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية ومن العاملين بالحكومة أو القطاع العام.- أن يكون حاصلًا على شهادة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بتقدير جيد جدًا على الأقل.- أن يجتاز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.- أن يكون التقدم خلال أسبوع من تاريخ نشره.للتقدم وتسجيل البيانات اضغط هنا