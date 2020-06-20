بـ 4 شروط.. فتح باب التقدم لخطباء المكافأة بـ«الأوقاف»
السبت 20/يونيو/2020 - 11:01 م
أميرة العنانيطباعة
أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة من خريجي مراكز الثقافة الإسلامية من حملة الماجستير والدكتوراه.
ويأتي ذلك وفق الضوابط التالية:
- أن يكون من الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية ومن العاملين بالحكومة أو القطاع العام.
- أن يكون حاصلًا على شهادة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بتقدير جيد جدًا على الأقل.
- أن يجتاز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.
- أن يكون التقدم خلال أسبوع من تاريخ نشره.
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ويأتي ذلك وفق الضوابط التالية:
- أن يكون من الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية ومن العاملين بالحكومة أو القطاع العام.
- أن يكون حاصلًا على شهادة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بتقدير جيد جدًا على الأقل.
- أن يجتاز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.
- أن يكون التقدم خلال أسبوع من تاريخ نشره.
للتقدم وتسجيل البيانات اضغط هنا