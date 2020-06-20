بمشاركة عربية.. الجيش المصري يتصدر «تويتر» (صور)

تصدر هاشتاج "الجيش المصري" قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات "تويتر"، وشارك في الهاشتاج عدد من المدونين العرب الذين أكدوا دعمهم لمصر ولجيشها، في دفاعها عن أمنها القومي والأمن العربي.وقال أحد المغردين: "أنا مع #الجيش_المصري برا وبحرا وجوا... في سرت وفي سيناء وفي إثيوبيا.. أنا مع الجيش المصري فوق أي أرض وتحت أي سماء".ودون آخر: "البعض من الخونة وبائعي الأوطان يريدون مصر تغوص في مستنقع ليبيا لإضعاف #الجيش_المصري ولكن مصر أقوى وأقدم جيش بالمنطقة يعرف متى يخوض الحروب وكيف يديرها وكما قال رئيسها فهو جيش رشيد والجيوش لا تدار من خلال تغريدات أشخاص لا علاقة لهم بالسياسة والحروب العسكرية حفظ الله مصر".وكتب ثالث: "من النهاردة وخلال الأيام الجاية هتشوفوا وتسمعوا فرقة مشجعات العثمانلي دول وهما بيشككوا وبيهاجموا وبيحبطوا الروح المعنوية لجيش مصر (اللي المفروض بلدهم) لأجل عيون الترك ومخابراتها اللي مشغلاهم ومقبضاهم، هتشوفوا الخيانة والعمالة والندالة واضحة وعلني وعالمفتشي".