خالد عكاشة يكشف رسائل السيسي في كلمته من المنطقة الغربية

قال العميد خالد عكاشة، مدير مركز المصري للفكر والدراسات الاستيراتيجية، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم من المنطقة الغربية العسكرية، شديد الأهمية وجاء في التوقيت والمكان الصحيحين.وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن كلمة الرئيس تضمنت حزمة متكاملة من الرسائل رغم عفويتها، وصدقها الشديد كانت مليئة بالرسائل السياسية والعسكرية والأمنية.وأضاف أن مصر بذلت جهودا كبيرة في المنطقة الغربية، وتركت فسحة من الوقت أمام جميع الأطراف للانخراط في آليات المبادرة المصرية التي وضعت أفقا سياسيا واضحا ربطته بكل المحاولات الدولية لحل الأزمة الليبية.ولفت إلى أن المشروعية الدولية تعطي لمصر الحق أن تكون متواجدة على منطقة تهدد حدودها، وأنها لن تسمح بتهديده باعتباره عمقا للأمن القومي.وأردف: "قادة المنطقة العسكرية الغربية، منذ عام 2011 يحملون عبئا كبيرا لتأمين الحدود، والآن هم على درجة عالية من الجاهزية للقيام بأي مهام سواء كان داخل مصر أو خارجها، والرئيس يستشعر حجم الخطر المهدد لليبيا ومحاولة اختطافها، وحجم المطامع الكثيرة"، متوقعا أن يعيد رد الفعل التركي حساباته وفق أجندة جديدة.