للمرة الرابعة.. ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في «عزل العجمي»

أجرى الفريق الطبي بمستشفى العجمي النموذجي، اليوم السبت، عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد لتكون الحالة الرابعة التي تضع مولودها بمستشفى العزل بالعجمي.وقالت الدكتورة ميرفت السيد مدير مستشفى العزل بالعجمي، إن المستشفى شهد اليوم حالة ولادة قيصرية لسيدة مريضة بفيروس كورونا المستجد، وضعت مولودًا«ذكر» داخل حجرة العمليات.وأضافت أن العملية جرت تحت إشراف طاقم العمل الطبي كل من الأطباء وليد مختار استشاري التخدير، والدكتور أسامة عبد الحميد، أخصائي النساء والتوليد، والدكتورة أيتن شرف طبيبة نساء وتوليد، والدكتورة علياء هشام أخصائي أطفال ومبتسرين، وبمعاونة فريق التمريض.وأشارت إلى أن الحالة تعد الرابعة بالمستشفى بشكل عام، والثالثة التي تجرى داخل غرفة العمليات، مقدمة الشكر والتقدير لكل الفريق الطبى بمستشفى العجمى النموذجى للحجر الصحى لمرضى كورونا.