الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية
السبت 20/يونيو/2020 - 04:37 م
الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية
الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية
الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية
الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية
الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية
الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية
الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية
الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية
الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية
الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية
الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية
الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية