السيسي لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل مصر أو خارجها (فيديو)

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية لعناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، عن سعادته بوجوده فى هذه المناسبة للاطمئنان على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام.

وقال الرئيس السيسى إن الجيش المصري قوي ومن أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد، يؤمّن ولا يعتدي، وهذه عقيدة الجيش التي لا تتغير، مضيفا: «متأكد إننا لو احتجنا منكم تضحيات، وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا».

وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمد فريد حجازي، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.