بتكلفة 481 مليون يورو.. المشاط وشعراوي يبحثان تنفيذ مشروعات مصرف كتشنر

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حيث تم بحث التعاون بين الوزارتين، وسبل الإسراع فى تنفيذ مشروعات مصرف كتشنر الذي يخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ويتم تمويله من خلال الشركاء الدوليين في التنمية بتكلفة إجمالية قدرها 481 مليون يورو.وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم خلال الإجتماع بحث ومتابعة تنفيذ مشروع مكون المخلفات الصلبة فى المصرف حيث تبلغ تكلفة هذه المرحلة نحو 79 مليون يورو ممولة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى بحث الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا والممول من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار.وأكدت أن وزارة التعاون الدولى تنسق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لمساندة وزارة التنمية المحلية فى الإسراع بتنفيذ مرحلة المخلفات الصلبة فى مشروع مصرف كتشنر.وأشارت إلى أن مشروع مصرف كتشنر يعد نموذجًا للتنسيق والعمل المشترك بين 4 وزارات تضم التعاون الدولى والتنمية المحلية والإسكان والمرافق العمرانية والرى والموارد المائية بجانب ثلاثة شركاء دوليين للتنمية هم بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي.وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن هذا التعاون المشترك من أجل تنفيذ أحد أهم المشروعات التنموية والبيئية والمائية الذى سيسهم فى تحسين البيئة الصحية المحيطة بسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقة مصرف كيتشنر، ودعم تنقية البحر الأبيض المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل، كما أن المشروع سيسهم فى الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية.وأوضحت أن مشروع مصرف كتشنر فى منطقة دلتا النيل في مصر يستهدف ثلاثة محاور هي، جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الاساسية للمصرف، موضحة أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي.وأوضحت الوزيرة، أن مشروع مصرف كتشنر يساهم فى تحقيق 5 أهداف للتنمية المستدامة وهم الهدف الثالث: الصحة الجيدة، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الحادى عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.من جانبه، قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه تم تشكيل لجنة فنية ومالية للمشروع خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة تشارك فى تنفيذ المشروع بمكون المخلفات الصلبة في القرى الواقعة بنطاق المصرف فى محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وعددها 182 قرية ويتكلف هذا المكون 79 مليون يورو ويتضمن شراء معدات لجميع النفايات الأولية وإعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة و6 مصانع لمعالجة النفايات و4 مدافن صحية محكومة اضافة الى تطوير وإعادة تأهيل المكبات المفتوحة التى ستستخدم فى مرافق إدارة النفايات الصلبة الجديدة.وأضاف الوزير أنه وجه بإنشاء وحدة لإدارة المشروع بمحافظة الدقهلية تكون مسئولة مع وحدات مشابهة تم تأسيسها في كفر الشيخ والغربية تتولى التنسيق والإشراف على عملية تنفيذ المشروع تحت إشراف استشاري المشروع، مشيدا بجهود وزارة التعاون الدولى فى التنسيق مع المؤسسات الدولية المانحة للمشروع.وأكد وزير التنمية المحلية اهتمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء خلال الفترة الحالية بتطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات وترشيد المياه وملف إدارة المخلفات الصلبة فى المحافظات.وأشار شعراوى إلى أن الوزارة طرحت فى وقت سابق مناقصة اختيار استشارى تنفيذ المشروع والتى تتم على مرحلتين الأولى شملت قيام الوزارة بالإعلان المبدئى عن محتوى المشروع على صفحة الموقع الخاص به "ECEP وعلى الموقع الخاص بالوزارة حتى يقوم المشاركون بتقديم ما يلزم لاستيفاء الأوراق المطلوبة وإعلان النوايا.وأوضح أن المشروع استقبل 10 عروض وقد انتهت المرحلة الأولى بتحديد أفضل 6 عروض منها لتكتلات وشركات مختلفة محلية وأجنبية، فيما يجرى خلال المرحلة الثانية والتى بدأت فى منتصف ديسمبر الماضى قيام الاستشاريين الستة المتقدمين الذين تم اختيارهم بتقديم باقى الملفات المطلوبة والعروض الفنية والمالية التفصيلية، وأضاف الوزير أن اللجنة الفنية ستنهي أعمالها منتصف الأسبوع القادم ثم يتم العرض على اللجنة العامة لاختيار العرض النهائي.وقال وزير التنمية المحلية أن أبرز أهداف المشروع هو توفير الاحتياجات من المياه التقية بما يقرب من 5 ملايين متر مكعب لاستخدامها فى الزراعة، مؤكدًا التنسيق مع وزارتي الموارد المائية والرى والإسكان والمرافق وايضًا المحافظات الثلاث لتحديد احتياجاتها والانشطة التى سيتم تنفيذها وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإنجاح المشروع.يذكر أن مصرف "كتشنر" يعد أكبر مصرف صحى فى مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلو مترًا، حيث يبدأ من محافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز كفر الشيخ، ويهدف مشروع كتشنر إلى رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التي يمر بها مصرف كتشنر والبالغ عددهم حوالى11 مليون مواطن يسكنون فى 182 قرية بالمحافظات الثلاث.