السيناريست مصطفى محرم يكشف تفاصيل مسلسله عن حياة محمد فوزي

كشف السيناريست مصطفى محرم، عن تفاصيل السيرة الذاتية للموسيقار الراحل محمد فوزي، والذي يدور حول حياته الشخصية.وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء خلالي، والمذاع عبر فضائية "ten"، إن المسلسل تم الاتفاق عليه من 6 أشهر، لافتا إلى أن الرقابة بدون سبب أخرت مجموعة من الأعمال الفنية، وتم الانتهاء حاليا من كتابة 22 حلقة، كما تم التعاقد مع الفنان سمير صبري لبطولة العمل.