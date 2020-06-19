رئيس الثانوية العامة: اللجان مكتملة وليس لدينا عجز في الملاحظين

قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أعداد المشاركين في امتحانات الثانوية العامة كاملة وكل اللجان مكتملة.وأضاف «حجازي» في تصريح لـ«الدستور»: «ليس لدينا عجز في عدد الملاحظين».وتنطلق الامتحانات الأحد 21 يونيو على مستوى جمهورية مصر العربية، بمادة اللغة العربية بعدما تم حذف المواد غير المضافة للمجموع من الجدول النهائي المعدل.وجاء الجدول كالتالي: الأحد 21-6-2020: لغة عربية، الخميس 25-6-2020: اللغة الإنجليزية، الأحد 28-6-2020: ديناميكا، الخميس 3-7-2020: استاتيكا، أحياء، وفلسفة، الثلاثاء 7-7-2020: فيزياء، وتاريخ، الأحد 12-7-2020: كيمياء، وجغرافيا، والثلاثاء 14-7-2020: اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19-7-2020: چيولوچيا، تكامل، تفاضل، وعلم نفس، والثلاثاء: 21-7-2020: جبر وهندسة فراغية.