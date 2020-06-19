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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: «التباعد والكمامة وغسل اليدين» أفضل الطرق لمواجهة كورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:58 م
تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم
وكالات
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن "الاحترام والفهم والكثير من غسل اليدين"، سيقطع شوطا طويلا في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدًا في مؤتمر صحفي في جنيف، أنه "يمكننا في الواقع إبعاد هذا الفيروس عن طريق القيام بالأساسيات".

وأوضح تيدروس أدهانوم غبريسوس، أنه "من خلال فهم أن هذا من شأن الجميع، وينبغي على كل فرد أن يعتني بنفسه وأن يهتم بنفسه وأحبائه بالآخرين عندما نفعل ذلك، يمكننا حقًا أن نتفوق على هذا الفيروس".

وأكد غبريسوس، أن "الأساسيات هي نظام شامل قوي للصحة العامة، والتي من بينها اختبار وتتبع الاتصال والحفاظ على التباعد الجسدي، استخدام أقنعة الوجه، ونظافة جيدة لليدين"، هي السبل الأمثل لمواجهة انتشار الفيروس.

وفيما يتعلق بقرار المنظمة، حول إيقاف استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا في علاج فيروس كورونا، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن "السلامة بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية أمر بالغ الأهمية"، مشيرًا إلى أن نفس المبدأ، هو ما يتم اتباعه فيما يتعلق باللقاحات المحتملة المضادة لفيروس كورونا.

من جانبه قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، إنه "لا توجد اختصارات في العلم، والسلامة أمر لا بد منه"، وذلك في إطار تعليقه على إجراءات السلامة الخاصة باستخدام وإنتاج لقاحات فيروس كورونا المحتملة.

وأضاف ريان، أن المنظمة تتابع جميع التجارب السريرية الخاصة بلقاحات كورونا المحتملة، للتأكد من أنها تضم ​​أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وأوضح، أنه "إذا انتقلنا من تطعيم أعداد صغيرة من الناس إلى تطعيم أعداد كبيرة جدًا من الأشخاص بسرعة كبيرة، فقد نرى آثارًا لن يتم اكتشافها في مجموعة صغيرة"، "الآثار الجانبية النادرة يمكن اكتشافها فقط عندما يكون لديك مجموعة كبيرة من الأشخاص تم اختبارها".

فيما وصف المدير التنفيذ لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، اللقاح بأنه "التدخل الصحي الأكثر فاعلية، والأكثر فعالية لإنقاذ الحياة للأطفال في جميع أنحاء العالم"، "علينا أن نوازن بين فائدة اللقاح الذي يمكن أن ينقذ الأرواح وعلينا إدارة المخاطر المرتبطة".

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