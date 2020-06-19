السليمانية تعلن شفاء 50 مصابًا من كورونا
الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:26 م
منار أحمدطباعة
أعلنت محافظة السليمانية العراقية، اليوم، شفاء 50 مصابًا من فيروس كورونا المستجد.
وقال مصدر طبي مسئول في وزارة صحة إقليم كردستان إن 3 مصابين بفيروس كورونا توفوا في محافظة السليمانية.
وأبلغ المصدر وكالة "شفق نيوز" بأن مستشفيات السليمانية سجلت 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس لرجلين وامرأة.
وقال مصدر طبي مسئول في وزارة صحة إقليم كردستان إن 3 مصابين بفيروس كورونا توفوا في محافظة السليمانية.
وأبلغ المصدر وكالة "شفق نيوز" بأن مستشفيات السليمانية سجلت 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس لرجلين وامرأة.