السليمانية تعلن شفاء 50 مصابًا من كورونا

أعلنت محافظة السليمانية العراقية، اليوم، شفاء 50 مصابًا من فيروس كورونا المستجد.وقال مصدر طبي مسئول في وزارة صحة إقليم كردستان إن 3 مصابين بفيروس كورونا توفوا في محافظة السليمانية.وأبلغ المصدر وكالة "شفق نيوز" بأن مستشفيات السليمانية سجلت 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس لرجلين وامرأة.