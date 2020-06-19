دائرة الفنون العراقية تنعى التشكيلي صادق سميسم

نعت دائرة الفنون العامة إحدى تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار بالعراق، رحيل الفنان العراقي التشكيلي المغترب صادق سميسم في مستشفى ولاية فرجينيا الأميركية، الذى وافته المنية أمس الخميس، بعد صراع مع آلم الغربة والمرض.والفنان الراحل من مواليد محافظة النجف الأشرف وهو صاحب اللوحة الشهيرة سيف الحسين للبيع وكان من مؤسسي وحدة الإنتاج الفني في الدار الوطنية للنشر والتوزيع والإعلان منتصف السبعينات تخصص في مجال الملصقات الإعلانية والتصوير الفوتوغرافي.والفنان الراحل صادق سميسم كان من أسرع وأمهر الفنانين في إعادة تكبير الصور الشخصية البورتريه بحجم أكثر من 15 مترا.