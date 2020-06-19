المفتى: الشباب العمود الفقرى للمجتمعات (فيديو)

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن قوة المجتمع مرتبطة بالتربية والتعليم الصحيح للشباب، وهذا يحمل الأسرة والمجتمع مسئولية كبيرة فى تنمية وتدريبهم وتعليمهم على أعلى المستويات.وأشار الدكتور شوقي علام، خلال برنامج "لقاء الجمعة" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن الشباب يحتاج إلى بذل الكثير من المجهود ليكون مدركًا، ويغتنم الفرصة للتعليم والتدريب والتأهيل فى أى مجال من المجلات، ويكون على قدر المسئولية، تجاه وطنه ونفسه ومجتمعه.وأضاف مفتى الديار المصرية، أن الشباب هم العمود الذى تقوم عليه المجتمعات، لأنها مرحلة العطاء، التى تمثل القوة، فالكثير من المجتمعات الضعيفة تجد فيها شبابًا ضعيفًا.