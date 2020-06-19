المفتى: الشباب العمود الفقرى للمجتمعات (فيديو)
الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:36 م
ياسمين عباسطباعة
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن قوة المجتمع مرتبطة بالتربية والتعليم الصحيح للشباب، وهذا يحمل الأسرة والمجتمع مسئولية كبيرة فى تنمية وتدريبهم وتعليمهم على أعلى المستويات.
وأشار الدكتور شوقي علام، خلال برنامج "لقاء الجمعة" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن الشباب يحتاج إلى بذل الكثير من المجهود ليكون مدركًا، ويغتنم الفرصة للتعليم والتدريب والتأهيل فى أى مجال من المجلات، ويكون على قدر المسئولية، تجاه وطنه ونفسه ومجتمعه.
وأضاف مفتى الديار المصرية، أن الشباب هم العمود الذى تقوم عليه المجتمعات، لأنها مرحلة العطاء، التى تمثل القوة، فالكثير من المجتمعات الضعيفة تجد فيها شبابًا ضعيفًا.
وأشار الدكتور شوقي علام، خلال برنامج "لقاء الجمعة" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن الشباب يحتاج إلى بذل الكثير من المجهود ليكون مدركًا، ويغتنم الفرصة للتعليم والتدريب والتأهيل فى أى مجال من المجلات، ويكون على قدر المسئولية، تجاه وطنه ونفسه ومجتمعه.
وأضاف مفتى الديار المصرية، أن الشباب هم العمود الذى تقوم عليه المجتمعات، لأنها مرحلة العطاء، التى تمثل القوة، فالكثير من المجتمعات الضعيفة تجد فيها شبابًا ضعيفًا.