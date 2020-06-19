فرج عامر يناشد الصحة وقف تزاحم المصابين أمام صيدلية الإسعاف

انتقد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشاهد تكدس المواطنين لا سيما المصابين ومخالطيهم أمام صيدلية الإسعاف للحصول على أدوية المناعة، مشيرًا إلى أن هذه المشاهد ستهدر كل الجهود التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد.وأوضح عامر، في بيان له، أن تكدس المواطنين أمام الصيدلية سيتسبب في إحداث كارثة كبرى وسيتم نقل العدوى إلى عدد كبير من المواطنين، لا سيما قاطني هذه المنطقة والمارين من أمامها، فهذا المكان أصبح بؤرة انتشار للفيروس.وطالب رئيس لجنة الصناعة، بضرورة التحرك السريع والتدخل العاجل لوقف هذه الكارثة وإيجاد آلية لتوصيل الأدوية إلى المصابين في المنازل وتوسيع نطاق الصيدليات المتوفرة فيها أدوية المناعة.