ضبط 3562 سائقًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات تفتيشية، اليوم الجمعة، لضبط سائقى النقل الجماعى غير الملتزمين بارتداء الكمامات.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 3562 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.