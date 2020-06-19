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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3562 سائقًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:31 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات تفتيشية، اليوم الجمعة، لضبط سائقى النقل الجماعى غير الملتزمين بارتداء الكمامات.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 3562 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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