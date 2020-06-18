بائع بطيخ يُنهي حياة زوجته بعصا خشبية في حلوان

بائع بطيخ يُنهي حياة زوجته بعصا خشبية في حلوان
الخميس 18/يونيو/2020 - 11:38 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط بائع فاكهة قتل زوجته عقب مشاجرة بينهم.
كانت البداية عندما لقت سيدة مصرعها بعدما تعدى عليها زوجها بعصا خشبية، بمنطقة المساكن الاقتصادية فى حلوان، بسبب خلافات بينهما وتم نقل الجثة الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.
تلقى المقدم احمد البنداري رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالى بتعدى بائع بطيخ على زوجته بالضرب بالمساكن الاقتصادية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين قيام "ف.ي" بائع بقتل زوجته "ه.ع" 18 سنة، باستخدام عصاه خشبية، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقام المتهم بتسليم نفسه لقوات الأمن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
كانت البداية عندما لقت سيدة مصرعها بعدما تعدى عليها زوجها بعصا خشبية، بمنطقة المساكن الاقتصادية فى حلوان، بسبب خلافات بينهما وتم نقل الجثة الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.
تلقى المقدم احمد البنداري رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالى بتعدى بائع بطيخ على زوجته بالضرب بالمساكن الاقتصادية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين قيام "ف.ي" بائع بقتل زوجته "ه.ع" 18 سنة، باستخدام عصاه خشبية، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقام المتهم بتسليم نفسه لقوات الأمن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.