بائع بطيخ يُنهي حياة زوجته بعصا خشبية في حلوان

تمكن رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط بائع فاكهة قتل زوجته عقب مشاجرة بينهم.كانت البداية عندما لقت سيدة مصرعها بعدما تعدى عليها زوجها بعصا خشبية، بمنطقة المساكن الاقتصادية فى حلوان، بسبب خلافات بينهما وتم نقل الجثة الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.تلقى المقدم احمد البنداري رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالى بتعدى بائع بطيخ على زوجته بالضرب بالمساكن الاقتصادية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين قيام "ف.ي" بائع بقتل زوجته "ه.ع" 18 سنة، باستخدام عصاه خشبية، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقام المتهم بتسليم نفسه لقوات الأمن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.