بسمة وهبة عن عودة المحتجزين: «لو في إمبابة مكنوش رجعوا في ٤٨ ساعة»

أكدت الإعلامية بسمة وهبة أن الدولة بجميع مؤسساتها بذلت جهودا كبيرة لإعادة المصريين المحتجزين في ليبيا بعد 48 ساعة فقط من ظهورهم بأحد الفيديوهات، معلقة: «دا لو مخطوفين في إمبابة مكنوش رجعوا في ٤٨ ساعة».وقال بسمة وهبة خلال برنامجها «كل يوم» المذاع على شاشة «ONE» أن الدولة تعمل على حماية المصريين بالخارج والحفاظ على كرامتهم، وهذا ما حدث في أزمة الـ 23 محتجزا في ليبيا.