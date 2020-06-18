عودة 300 عالق قادمين من الإمارات

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، رحلة جوية استثنائية تابعة لشركة الخطوط الجوية الإماراتية قادمة من مطار دبي الدولي، لنقل 300 عالق.وقدمت السلطات المختصة بميناء القاهرة الجوي كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للعائدين، وأجرى أطباء الحجر الصحي اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.