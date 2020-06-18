بسمة وهبة: فرحة المصريين العائدين من ليبيا «تسوى الدنيا كلها»

أشادت الإعلامية بسمة وهبة بجهود الدولة المصرية في عملية إعادة العمال المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن.وقالت الإعلامية بسمة هبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "الفرحة ملأت المصريين العائدين من ليبيا، هذه الفرحة تسوى الدنيا كلها".وأوضحت أن الدولة المصرية تعمل على حماية المصريين بالخارج والحفاظ على كرامتهم، وهذا ما حدث في أزمة الـ23 مصريا المحتجزين في ليبيا.وأضافت أن الدولة من اللحظة الأولى وبتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي عملت على إنهاء الأزمة وإعادة المصريين من ليبيا، وحدث ذلك بالفعل بعد التنسيق مع ليبيا والقبض على المتورطين في واقعة المصريين المحتجزين، مستطردة: "مصر خدت بتار ولادها وعاقبت اللى فكر يمس شعرة منهم.. مصر كبيرة".وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.في وقت سابق، علّقت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".وكان قد انتشر مقطع فيديو التقط حديثا، يظهر اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.