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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

معيط: مصر ستصبح الدولة الوحيدة التي تحقق نموًا إيجابيًا بالمنطقة

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:07 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط
راندا التوني
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مشاركته في الجلسة الثانية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إن الدين بالنسبة للدخل قد وصل إلى 86-87%، مشيرا إلى أنه على الرغم من المؤشرات الحالية فإن مصر من المتوقع لها أن تحقق عودة قوية لتصبح الدولة الوحيدة التي تحقق نموا إيجابيا في المنطقة.

وأكد معيط أن هناك الكثير من القطاعات الحيوية التي تأثرت بهذه الأزمة، خاصة تلك المجالات التي تسهم بشكل كبير في مخزون العملة الصعبة، مثل السياحة والطيران وحركة التجارة في قناة السويس.

ولفت إلى أنه في الوقت ذاته اضطرت الحكومة لتوجيه تخصيصات عاجلة لبعض القطاعات، مثل قطاع التعليم، وهو ما لم يكن ضمن الخطة من البداية، حيث خصصت الدولة 5 مليارات جنيه لتسيير العملية التعليمية خاصة امتحانات الثانوية العامة، والتي تحتاج إلى كثير من الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن الوضع الحالي يحتاج إلى المراجعة والتقييم على أساس شبه يومي، وهو ما تقوم عليه الوزارة والحكومة المصرية، خاصة أن الموازنة التي تم تقريرها في مارس 2020 تم إعدادها في الفترة بين سبتمبر وحتى فبراير 2020 أي قبل الجائحة، لذلك فإننا نعمل على مراجعتها وفقا للمستجدات ونضع تقييمات تقديرية لتسيير الفترة الحالية.

وصرح نائب وزير المالية، أحمد كجوك، بأن مؤشر مديري المشتريات الاقتصادي PMI قد صعد إلى ٤٠.٧ في مايو من ٢٩.٧ مع بداية عودة الشركات للفتح التدريجي، وهو مؤشر إيجابي على العودة للحياة الطبيعية واستعداد الدولة لإنعاش الاقتصاد بعد أزمة كوفيد-19 العالمية.

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