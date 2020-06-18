القصبي عن عودة المصريين من ليبيا: لدينا دولة بأذرع في الداخل والخارج

أشاد الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، بتدخل القيادة السياسية وحرصها على عودة المصريين المحتجزين في ليبيا، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أصبح لها درع وسيف، وقادرة على حماية أبنائها داخل وخارج الوطن وفي أي مكان في العالم.وقال القصبي، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن عودة المصريين المحتجزين في ليبيا ليس الحدث الأول، بل هو سياسة مصر دائما العزة والكرامة.وأضاف القصبي: "ما حدث سابقا حيث تدخلت مصر وردت على جماعات الخوارج فورا في ليبيا، عقب استشهاد عدد من أبنائها هناك، فليطمئن كل من يحمل الجنسية المصرية بأن لدينا قيادة حكيمة وطنية أب وإنسان، وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى يصون العهد دائما مع شعب كريم لا ينحني إلا لله الواحد الأحد".وتابع القصبي: "لدينا دولة لها أذرع قوية في الداخل والخارج، فالقوات مسلحة هي السيف والدرع ولدينا أجهزتنا المخابراتية التي تمتلك الأدوات والقدرة"، وناشد القصبي كل دول العالم أن تنظر لمصر لشعبها بمنظر دقيق وتقرأ التاريخ قراءة جيدة لتعلم أنها مصر معادلة حاصل جمعها عزة وكرامة وأمن وسلامة.