عميد كلية تربية أسيوط: المراجعة قبل الامتحان تُشتت الطالب (فيديو)

قدم الدكتور عادل النجدى عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، نصائح وإرشادات لطلاب الثانوية العامة، مؤكدا أن وزارة التعليم وفرت كافة الوسائل الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب خلال الامتحانات، وتم زيادة عدد لجان الامتحانات فى ظل تكاتف كل الجهات المعنية.وأضاف النجدي، خلال حواره فى برنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "اكسترا نيوز"، أنه على اى طالب يشعر بأى أعراض تخص فيروس كورونا أن يقدم طلبا من أجل دخول امتحانات الدور الثانى وسوف يكون له متاحا نفس الدرجات، مؤكدا أن الوزارة أيضا أعطت الحق للطلاب فى تأجيل الامتحانات للعام المقبل.وطالب عميد تربية أسيوط، من أولياء الأمور عدم التجمع مع الطلاب بعد انتهاء الامتحانات، وعقب الانتهاء منها عدم التجمع منعا للعدوى، مشيرا إلى أنه لا ينصح الطلاب بمراجعة المواد الدراسية قبل بدء الامتحانات لأنها قد تؤدى إلى تشتت المعلومات.