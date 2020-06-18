إحالة مسجل خطر روج الهيروين في حلوان للجنايات

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، بإحالة مسجل خطر إلى محكمة الجنايات، بعد ضبطه قبل ترويجه كمية من الهيروين علي المتعاطين بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة.كانت قد وردت معلومات للنقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد بقيام كل من المدعو "ف. ش"، "22 سنة"، عاطل ومقيم بالعزبة القبلية، بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم سالف الذكر، وبتفتيشه عثر بحوزته على "90 تذكرة هيروين ومبلغ مالي"، وبالكشف الجنائي عن المتهم تبين أنه سبق ضبطه واتهامه في 14 قضية آخرهم رقم 8345 لسنة 2019 سرقة متجر، وتحرر عن ذلك المحاضر رقم 9954 لسنة 2020، و10137 لسنة 2020 وتباشر النيابة التحقيقات.