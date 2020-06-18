أول صور للمصريين العائدين من ليبيا

حرصت محافظة مطروح على التقاط بعض الصور للمصريين العائدين من ليبيا، وذلك عقب وصولهم عبر منفذ السلوم.وكان في استقبال العائدين اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حيث تم استلامهم من ليبيا بإجراءات أمنية مشددة بمطار السلوم، وذلك بحسب شبكة "العربية".وفي وقت سابق، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء الأربعاء، أجهزة الدولة بالتدخل لإنهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا.وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.