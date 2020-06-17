المتحف العراقي يتسلم 446 قطعة أثرية مختلفة (صور)

أعلن مفتش آثار النجف الأشرف محمد الميالي؛ عن تسليم 446 قطعة أثرية مختلفة الأحجام والأشكال الى المتحف العراقي.وأوضح "الميالي" فى بيان صحفي، أن مفتشية آثار وتراث النجف الأشرف سلمت اليوم الأربعاء، المتحف العراقي مجموعة من القطع الأثرية بلغ عددها 446 قطعة أثرية تم استلامها من المواطنين وأخرى من مديرية الجريمة المنظمة في المحافظة التي ضبطت بحوزة متهم في قضاء المناذرة.وأشار إلى أن القطع الأثرية تضم مجموعة من المسكوكات المعدنية، والفضية، والنحاسية، وأواني مختلفة الأحجام والأشكال، وقناني زجاجية، وحلي نسائية، ورحى فخارية، ورقم طينية، وجرار فخارية، ومجموعة من الخرز والأختام الاسطوانية؛ مؤكدا ان القطع تعود لفترات تاريخية مختلفه منها البابلي الحديث،والعصر الساساني.