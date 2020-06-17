المتحف العراقي يتسلم 446 قطعة أثرية مختلفة (صور)

المتحف العراقي يتسلم 446 قطعة أثرية مختلفة (صور)
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:11 م
حسام الضمرانىطباعة
أعلن مفتش آثار النجف الأشرف محمد الميالي؛ عن تسليم 446 قطعة أثرية مختلفة الأحجام والأشكال الى المتحف العراقي.
وأوضح "الميالي" فى بيان صحفي، أن مفتشية آثار وتراث النجف الأشرف سلمت اليوم الأربعاء، المتحف العراقي مجموعة من القطع الأثرية بلغ عددها 446 قطعة أثرية تم استلامها من المواطنين وأخرى من مديرية الجريمة المنظمة في المحافظة التي ضبطت بحوزة متهم في قضاء المناذرة.
وأشار إلى أن القطع الأثرية تضم مجموعة من المسكوكات المعدنية، والفضية، والنحاسية، وأواني مختلفة الأحجام والأشكال، وقناني زجاجية، وحلي نسائية، ورحى فخارية، ورقم طينية، وجرار فخارية، ومجموعة من الخرز والأختام الاسطوانية؛ مؤكدا ان القطع تعود لفترات تاريخية مختلفه منها البابلي الحديث،والعصر الساساني.
وأوضح "الميالي" فى بيان صحفي، أن مفتشية آثار وتراث النجف الأشرف سلمت اليوم الأربعاء، المتحف العراقي مجموعة من القطع الأثرية بلغ عددها 446 قطعة أثرية تم استلامها من المواطنين وأخرى من مديرية الجريمة المنظمة في المحافظة التي ضبطت بحوزة متهم في قضاء المناذرة.
وأشار إلى أن القطع الأثرية تضم مجموعة من المسكوكات المعدنية، والفضية، والنحاسية، وأواني مختلفة الأحجام والأشكال، وقناني زجاجية، وحلي نسائية، ورحى فخارية، ورقم طينية، وجرار فخارية، ومجموعة من الخرز والأختام الاسطوانية؛ مؤكدا ان القطع تعود لفترات تاريخية مختلفه منها البابلي الحديث،والعصر الساساني.
المتحف العراقي
المتحف العراقي
المتحف العراقي
المتحف العراقي