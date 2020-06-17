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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد مواجهات عنيفة.. الصين والهند تعتزمان إجراء حل سلمي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:57 م
حدود البلدين
حدود البلدين
منار أحمد
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اعتزمت الصين اليوم الأربعاء، الوصول إلى حل سلمي مع الهند، عن طريق الحوار، بعد مواجهات عنيفة خلال اليومين الماضيين بين الدولتين منذ 45 عامًا، وأشارت الصين إلى أنها لا تريد وقوع المزيد من الاشتباكات على حدودها مع الهند.

وتتوالى التصريحات التي تدعو إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي بين الهند والصين، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن بكين ليست المسؤولة عن وقوع الاشتباكات، مضيفًا أن الوضع بشكل عام على الحدود مستقر وتحت السيطرة.

وأفاد متحدث باسم الخارجية الأميركية بأن كلا من الهند والصين أعربتا عن رغبتهما في نزع فتيل التصعيد، ونحن ندعم حلًا سلميًا للوضع الراهن.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، القوى السياسية إلى لقاء مساء الجمعة لمناقشة الوضع في المناطق الحدودية مع الصين، كما أجرى الثلاثاء لقاءات مع وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ورئيس أركان الجيش لمناقشة الوضع في "لاداخ" الحدودية مع الصين.

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