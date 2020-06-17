بعد مواجهات عنيفة.. الصين والهند تعتزمان إجراء حل سلمي

اعتزمت الصين اليوم الأربعاء، الوصول إلى حل سلمي مع الهند، عن طريق الحوار، بعد مواجهات عنيفة خلال اليومين الماضيين بين الدولتين منذ 45 عامًا، وأشارت الصين إلى أنها لا تريد وقوع المزيد من الاشتباكات على حدودها مع الهند.وتتوالى التصريحات التي تدعو إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي بين الهند والصين، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن بكين ليست المسؤولة عن وقوع الاشتباكات، مضيفًا أن الوضع بشكل عام على الحدود مستقر وتحت السيطرة.وأفاد متحدث باسم الخارجية الأميركية بأن كلا من الهند والصين أعربتا عن رغبتهما في نزع فتيل التصعيد، ونحن ندعم حلًا سلميًا للوضع الراهن.من جانبه، دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، القوى السياسية إلى لقاء مساء الجمعة لمناقشة الوضع في المناطق الحدودية مع الصين، كما أجرى الثلاثاء لقاءات مع وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ورئيس أركان الجيش لمناقشة الوضع في "لاداخ" الحدودية مع الصين.