مقتل وإصابة 17 من قوات الأمن الأفغانية في هجوم لـ«طالبان»
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:34 ص
أ.ش.أطباعة
أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم "جوزجان" الأفغانى معروف آزار مقتل 12 فردا من قوات الأمن وإصابة 5 آخرين في هجوم لجماعة "طالبان" شمال البلاد.
وقال آزار حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم، إن مسلحي "طالبان" هاجموا نقطتين أمنيتين ليل أمس الثلاثاء، مضيفا أن 5 من المسلحين لقوا مصرعهم، فيما أصيب 10 آخرون في الاشتباكات مع قوات الأمن.
وأوضح أن المسلحين أسروا 4 من قوات الأمن وسرقوا سيارة مدرعة، فيما تم تدمير مركبتين في الهجوم، ولم تعلن "طالبان" من جانبها عن مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال آزار حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم، إن مسلحي "طالبان" هاجموا نقطتين أمنيتين ليل أمس الثلاثاء، مضيفا أن 5 من المسلحين لقوا مصرعهم، فيما أصيب 10 آخرون في الاشتباكات مع قوات الأمن.
وأوضح أن المسلحين أسروا 4 من قوات الأمن وسرقوا سيارة مدرعة، فيما تم تدمير مركبتين في الهجوم، ولم تعلن "طالبان" من جانبها عن مسؤوليتها عن الهجوم.