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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول 10 رحلات تقل 1502 عالق مصري بالكويت اليوم

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:23 ص
طائرة عالقين
طائرة عالقين
دعاء جابر
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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أوضح فيه أن مطار الكويت  يشهد مغادرة نحو 21 رحلة طيران تحمل على متنها 3217 راكبا إلى مطارات 5 دول وهي مصر، والهند، وتركيا ونيبال، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 10 رحلات تقل 1502 عامل من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ10 ستصل إلى 4 مطارات هي مطار القاهرة والأقصر، وأسيوط وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 10 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا  1502 عامل.

وتغادر الرحلة الأولى على الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 7.05  وعلى متنها 130 عاملا، وتصل مطار سوهاج، أما الثانية رقم  1653 الكويتية وتغادر الكويت 9.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل إلى مطار سوهاج.

والثالثة أير كايرو رحلة رقم  2502 قيام من الكويت 10.00 وعلى متنها 145 عاملا، وصول مطار القاهرة، أما الرحلة الرابعة  على الكويتية رقم  1543 قيام من الكويت 14.15 على متنها  195 عاملا  تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة على المصرية رقم 3066  قيام من الكويت 15.05 وعلى متنها  145 عاملا وتصل مطار الأقصر، أما الرحلة السادسة الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت الساعة 17.05 وعلى متنها 145 عاملا وتصل مطار القاهرة.

والرحلة السابعة على طيران أير كايرو رقم  2416 قيام من الكويت 17.30 وعلى متنها  168 عاملا تصل إلى سوهاج، والثامنة طيران الجزيرة رحلة رقم 1701  قيام من الكويت 18.00 وعلى متنها 145 عاملا تصل مطار أسيوط، والرحلة التاسعة على طيران إيركايرو رقم 2416 قيام من الكويت 17.30 وصول مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة العاشرة طيران الجزيرة رحلة رقم  1703 قيام من الكويت 20.00 وصول مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها  في الخارج.

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