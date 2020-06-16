زوجة قصي خوري تعلق على صور مخلة منسوبة لها (فيديو)

كشفت التونسية مديحة الحمداني، زوجة الفنان السوري قصي خولي، ووالدة طفله، حقيقة الصور المخلة التي نسبت لها منذ زواجها منه.وكتبت "الحمداني" في فيديو نشرته عبر خاصية "الاستوري" على "إنستجرام": "التصويرة هذه مهبطينها وقلك ماخذينها ليا أنا وأنا***، هذه كانت في تايلاند مع أصحابي.. وفي تايلاند أغلب وسائل النقل هي السكوتر.. شوفتوا مالو وضع مخل.. وهذه آخر مرة بس نجاوب الله يعين الناس على أمراضها".وأضافت: "نصيحة أنا معنديش عقدة السمعة والناس والصورة الملمعة.. عايشة حياتي بسلام كامل وكل عقدكم بعدوني عليها.. وحاجة أخرى مراقبة الغير ما تتعبك كان أنت الله يعين، ونزيدكم هذا فيديو خذوا منو صوتي وركبوها على*** حسبي الله فيهم.. هونا أنا وأختي في تركيا".وكان الممثل السوري قصي خولي قد فاجأ متابعيه بنشر أول صورة لطفله، دون أن يعلن عن زواجه ولم يكشف عن صورة زوجته.