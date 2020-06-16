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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التضامن»: الرئيس انحاز لأصحاب المعاشات رغم تداعيات كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:06 م
الدكتورة نيفين القباج،
الدكتورة نيفين القباج،
سناء إسماعيل
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي انحاز لأصحاب المعاشات، على الرغم من الأزمة الاقتصادية الراهنة بسبب فيروس كورونا، وأن هناك تحيّزًا لأي إجراء لتوفير الحماية الاجتماعية، وأن الزيادة في المعاشات نحو 35 مليار جنيه ويعكس ذلك الانحياز لتلك الفئة التي تمثل قطاعًا كبيرًا، وهو نوع من أنواع الاستثمار في البشر.

أضافت وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مساعدات مبادرة تكافل وكرامة منذ 2014 حتى الآن زادت 300%، مشيرة إلى أن الأثر الطيب على حياة الناس والعمل الفعلي، هو من يرد المغرضين ومروجي الشائعات.

وأوضحت الوزيرة أن المجمد للعلاوات الخمسة سيحصل على قيمة الزيادة المتدرجة، وقيمة المعاش ستزيد 14% وفقا للزيادة السنوية التي أعلنها الرئيس، على الرغم من أن القانون رفض تلك الزيادة، لكن السيسي وجه بصرفها لتحسين الأمور المعيشية لأصحاب المعاشات، لافتة إلى أن المعاش المبكر فى صالح الدولة والمواطن في آن واحد، وسيتم إعداد شرح مكتوب فيما يتعلق بهذا الأمر، والباب مفتوح لأي تساؤل ولأي قطاع.

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