أسقفية الشباب تطلق دورة مستقبلك في زمن كورونا أونلاين

تطلق اللجنة الاقتصادية بأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا موسى أسقف الشباب، دورة جديدة بعنوان "مستقبلك في زمن كورونا"، عبر البث المباشر "أونلاين".وتناقش الدورة عدة موضوعات بينها العمل في زمن كورونا والعمل على الإنترنت، وثقافة الجودة في العمل، يأتي ذلك في إطار حرص أسقفية الشباب على تطوير مهارات الشباب لدخول سوق العمل.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.