رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقفية الشباب تطلق دورة مستقبلك في زمن كورونا أونلاين

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:16 م
الأنبا موسى
الأنبا موسى
تريزة شنودة
طباعة
تطلق اللجنة الاقتصادية بأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا موسى أسقف الشباب، دورة جديدة بعنوان "مستقبلك في زمن كورونا"، عبر البث المباشر "أونلاين".
وتناقش الدورة عدة موضوعات بينها العمل في زمن كورونا والعمل على الإنترنت، وثقافة الجودة في العمل، يأتي ذلك في إطار حرص أسقفية الشباب على تطوير مهارات الشباب لدخول سوق العمل.
وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.

ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.
وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد خروجه من السجن.. هل يتخلى أحمد حلمي عن خالد مرعي في فيلمه الجديد؟

أحمد موسى: أبوالغيط كشف مفاجأة عن سد النهضة منذ 8 أعوام

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإصلاح الشرطة ويرفض خفض تمويلها

السيسى يوقف موكبه للاطمئنان على شاب «عمل حادثة».. ويحضر طبيبًا لعلاجه (فيديو)

الصور

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

الأكثر قراءة

1385 إصابة جديدة بكورونا في العراق

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

4 وفيات و1201 إصابة جديدة بكورونا في قطر

بدءًا من 1 يوليو.. «التضامن» تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس

إنفوجراف

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض كورونا الأكثر خطورة

علامة تحذيرية على الفم تدل على نقص فيتامين مهم

روسيا: المتطوعون جاهزون لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا

350 مليون شخص على مستوى العالم معرضون بشدة لخطر الإصابة بكورونا

منوعات

فعاليات «الثقافة بين إيديك» فى 2 مليون رسالة نصية بدعم من شركة فيكتوري لينك

الجزائر: بروتوكول للوقاية من كورونا لعودة مباريات كرة القدم

4 آلاف سمكة رنجة.. هدية من هولندا لمستشفى ألماني

بسبب مشكلة في المحرك.. تأجيل إطلاق قمر صناعي صيني

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثلاث دول على طاولة قمار!
جلال حمام
الغنوشى «2».. من الناصرية إلى الإخوانية
منى رجب
امرأة تقود مسيرة الإصلاح والحرية فى تونس
ثروت الخرباوي
الشيخ حسان عميد كلية التجارة بالدين
المزيد

الثقافة

«أبوظبي الدولي للكتاب» يختتم جلساته الافتراضية

«دارك» تطلق مبادرة لبيع الكتب بالتقسيط

استبيان لـ«اتحاد الناشرين» يكشف تأثير كورونا على بيع الكتب الورقية

شريف الجيار: 30 يونيو ثورة الخلاص والقضاء على إرهاب الإخوان