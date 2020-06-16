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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رفض تظلم متهم بـ«خلية الأمل» بالتحفظ على أمواله

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:00 م
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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رفضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، التظلم المقدم من أحد المتهمين المحبوس احتياطيا على ذمة قضية "خلية الأمل الإرهابية"، من تأييد أمر التحفظ على أمواله، الصادر فى أغسطس من العام الماضي.

وأصدرت النيابة العامة، قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم، بتاريخ 29 يونيو العام الماضي، وذلك على ذمه اتهامه فى القضية 930 حصر أمن الدولة العليا، التى يواجه فيها اتهامات بالانضمام لجماعة ارهابية، وأيدت محكمة جنايات القاهرة، قرار التحفظ على الأموال، فتقدم المتهم "ح.م" بتظلم جديد رفضته المحكمة بقرارها اليوم.

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