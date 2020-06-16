ضبط عاطلين زرعا 10 أفدنة «بانجو» في البحيرة

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 10 أفدنة مزروعة بنبات البانجو المخدر، في ضربة ناجحة، بمحافظة البحيرة.أكدت التحريات قيام اثنين من العناصر الإجرامية، عاطلين، بزراعة وترويج نبات مخدر البانجو بصورة واسعة متخذين من إحدى المزارع، مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهدافهما وضبط أحدهما بالمزرعة المشار إليها، تم ضبط مزرعة البانجو، بلغت مساحتها 10 أفدنة، ومبلغ مالى، سيارة، هاتفين محمول.بمواجهتها اعترفا بنشاطهما الإجرامى بالاشتراك مع بعضهما البعض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.