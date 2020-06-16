مطار القاهرة يستقبل 9 رحلات استثنائية لنقل العالقين بالخارج

استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، 9 رحلات جوية استثنائية قادمة من عدة دولة عربية، لنقل المصريين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن عقب انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بمختلف أنحاء العالم، وذلك فى إطار الجسر الجوى الذى تسيّره وزارة الطيران المدنى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.وقد وصلت تلك الرحلات وعلى متنها حوالى 1677 عالقا مصريا قادمين من السعودية والإمارات، حيث تم إجراء الكشف الطبى للعائدين بصالة الوصول الدولى للتأكد من عدم حملهم الفيروس، كما تم السماح لهم بمغادرة الدائرة الجمركية بمطار القاهرة عقب توقيع الاقرار بالعزل المنى لمدة 14 يوما متتاليا، تنفيذا لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان.